Tehditler geri tepti - İktidara kırmızı kart - Dip dalga fena vurdu

AKP iktidarı, seçim öncesinde yürüttüğü propaganda çalışmalarında ve mitinglerde "Bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Sonuçlar, milletin bu yöndeki tehditlere tepki gösterdiğini de ortaya koymuş oldu.
İktidara kırmızı kart
Sandıkların açılmasıyla birlikte gelen ilk neticeler, TV'lerde yorum yapan uzmanları da şaşırttı. Sosyal medyada yapılan değerlendirmelerde sonuçlar, iktidarın kırmızı kart görmesi olarak yorumlandı.
Dip dalga fena vurdu
Daha önceki seçimlerde de dillendirilen 'dip dalga' bu seçimde belirleyici oldu. Seçim öncesinde yapılan tahminler yine 'dip dalga'yı tesbit edemedi. Seçim sonuçlarını yorumlayan uzmanlar, "Milletin birikmiş öfkesi büyük bir dalga olarak iktidarı sarstı" tesbitinde birleştiler.