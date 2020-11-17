Tek adam rejimiyle düze çıkamayız

Prof. Dr. Yalçın Karatepe 18 yıllık iktidardan gelen reform söylemlerinin sorunları bir süre daha ötelese de derinleşen ekonomik krizi ortadan kaldırmayacağı görüşünde.

DW Tükrçe’nin haberine göre, Karatepe, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanki geçen hafta sonu seçimler yapılmış, seçimi kazanmış ve iktidar olmuş yeni bir siyasî hareketin lideri olarak Türkiye’de hukuk ve ekonomi alanında reformlar yapacağından söz ediyor olması aslında Türkiye’nin temel sorununun ne olduğunu açıkça gösteriyor. Ülke ihtiyaçlarından bağımsız olarak siyasî bir liderin siyasi ikbali için ihtiyaç duyduğunda reform yapabilmesine ama uygun görmediği halde toplumdan gelen bütün taleplere kulak tıkayabilmesine izin veren tek adam rejimi Türkiye’nin temel sorununu oluşturuyor” yorumunu yapıyor. Karatepe’ye göre, rejim değişmediği sürece hukuk, ekonomi ve diğer alanlarda yapılacağı söylenen reformların bir sonuç üretmesi mümkün değil.

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