Temel atmama töreni yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehrin çeşitli yerlerinde 100’e yakın durmuş, ihalesi yapılmış, ancak hiç başlanmamış projeleri teslim aldıklarını, bu projeler için ‘temel atmama töreni’ yapacağını açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Ekim Ayı Meclis Toplantısı”na katılan Ekrem İmamoğlu, bu projeler için ‘temel atmama töreni’ yapacağını belirterek, “Bunların hepsine bir çözüm buluruz. Bu projeleri harekete geçirmek, hızlandırmak ve bu konuda yeni finansal düzenlemelerle bu projeleri bitirmek durumundayız. Ne yazık ki bir kısmı gereksiz ve anlamsız, bir kısmı da zamansız yapılan projeler. Böyle de bir sıkıntı var. Bu ülkenin parası kolay kazanılmıyor. Hiçbir iş insanı, 2 bin 300 metrede 7 kat kapalı otopark yapmaz. Ben, 1,5 milyar liralık bir projenin, yapılmama kararını veren teknik adamlarıma teşekkür ettim.” dedi.

Konuyla ilgili yakında açıklama yapacaklarını ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, “Sizi de davet edeceğiz, belki de ülke literatürüne ilk defa girecek; ilk defa bu şehirde, bu ülkede ‘Temel Atmama Töreni’ yapacağım! Temel atmama töreni! Kalemlerini tek tek anlatacağım size. Üzülüyorum. Tasarrufla, israfı engelleyerek, bu şehrin gerçek ihtiyaçlarını karşılayarak, çok güzel şeyler yapılacağını bu kente ispat edeceğiz.”

İBB, 3 lüks aracı müzayede ile sattı

Bu arada, İBB şirketi KİPTAŞ’ın tarihinde ilk kez düzenlediği halka açık müzayedede, AKP döneminde İBB’nin üst düzey yönetimi tarafından kullanılan şirkete ait 3 lüks araç da satıldı. Tasarruf etmek için satışa sunulan 3 lüks aracın satışından toplam 850 bin TL gelir elde edildi.