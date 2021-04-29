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29 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Thodex soruşturmasında 16 kişi adliyeye sevk edildi, 6 kişinin itirazı reddedildi

29 Nisan 2021, Perşembe 15:05
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltındaki 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

6 kişinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra tutuklanmaları istenen 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına yaptığı itiraz karara bağlandı.

İtirazı değerlendiren Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, talebin reddine karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan'da Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanması istemiyle, 22 şüpheli de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

AA

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