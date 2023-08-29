"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

THY'den kokpitte ibadete ilişkin açıklama

29 Ağustos 2023, Salı 12:32
Türk Hava Yollarının "Uçuş Operasyon Yönergesi"nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylanmasıyla seferin kritik aşamaları hariç pilotların kokpitte ibadet edebilmesine izin verildi.

Fazla tartışıp namazı incitmemeli

 

Edinilen bilgiye göre, THY pilotlarının kokpitte ibadet yapmasına izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM'nin onayıyla yürürlüğe girdi.

THY'nin uçuş operasyon yönergesinin C maddesinde, "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir." ifadeleri yer aldı.

Yönergenin bu maddesi ile uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla pilotlar kokpitte inançlarının gereğini yerine getirebilecek.

***

Fazla tartışıp namazı incitmemeli

Soru: “Hadiste veya Âyette seferilik ölçüsü olarak 90 km. şeklinde bir bilgi var mıdır? Mezhep imamlarının kendi yazılı eserlerinde 90 km. gibi bir ifade var mıdır? Yoksa bu 90 km.’yi kim ne için, hangi bilgi doğrultusunda seferilik mesafesi olarak belirtmiştir. 90 Km.’nin gerçek seferilik mesafesi olduğundan nasıl emin olabiliriz?”

https://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/fazla-tartisip-namazi-incitmemeli_513242

***

Uçakta namaz hakkında...

Soru: Uçak, gemi ve tren gibi vasıtalarda nasıl namaz kılınacaktır? Kâbe ziyaretimizden sonra dönerken, hangi tarafa dönüp namaz kılmamız lazım gelir? Kâbe arkamızda kalmış oluyor da...

 

Değerli kardeşimiz,

Nafile namazlar, herhangi bir zaruret olmaksızın hayvan üzerinde kılınabilir. Hayvan üzerinde kılınan namaz, îma ile kılınır. Ve hayvanın yürüdüğü istikamete doğru yönelerek namaza durulur. Secde rükû'dan biraz fazla eğilerek yapılır.

Farz ve vâcib olan namazlar, zaruret olmadıkça hayvan üzerinde kılınmazlar.

Hayvan üzerinde namaz kılmak, ancak şehir, yani, meskûn bölgeler dışında câiz olur. Şehir hükmünde sayılan bir yerde, ne nafile, ne farz, ne de vâcib hiçbir namaz câiz olmaz.

Taksi, otobüs, tren, uçak ve benzeri nakil vasıtalarında namaz kılmakta hüküm, hayvan üzerinde kılınan namaz gibidir. Şehrin dışına çıkıldıktan sonra, vasıta içinde, oturduğu yerde îma ile nafile namaz kılınabilir. Nakil vasıtaları üzerinde farz veya vâcib namazlar ancak zaruret halinde kılınabilir. Zaruret ve bir özür hâli bulunmadıkça farz ve vâcib namazlar vasıta içinde kılınmazlar.

Farz namazlarla vâcib namazların hayvan üzerinde veya nakil vasıtaları içinde kılınmasını mübah kılan özürler şunlardır:

1. Vasıtadan inildiği takdirde can ve mal güvenliğinin kaybolmasından korkmak.

2. Eşkıyadan, yırtıcı hayvandan, düşmandan korkmak.

3. Vasıtadan inince, bir daha vasıtaya yetişip binememekten korkmak.

4. Arazinin çamur olması, namaz kılacak müsait bir yer bulunmaması.

Bu şartlar altında vasıta içinde oturarak îma ile namaz kılınması sahihtir. Bu şekilde kılınan namaz, imkân bulunduğu zaman iade edilmez.

Şayet uçak ve tren ve benzeri vasıtalarda ayakta namaz kılma imkânı bulunur ve dışarı çıkamayacak hal olursa, vasıta da duruyorsa, namazı ayakta kılmak icab eder. Vasıta sürücüsünün, vasıtadan dışarı çıkıp namaz kılmasına mâni bir özür varsa, vasıtayı durdurup namazı vasıta içinde kılmalıdır. Vasıtayı bekletme imkânı varken, bekletmeyerek hareket etmesi câiz olmaz.

Hayvan ve vasıtalarda necaset olması namaza mâni olmaz.

Hareket hâlinde bulunan vasıtalarda namaz kılarken kıbleye yönelmek mecburiyeti yoktur. Vasıta istikametine doğru oturulan yerde îma ile kılınır.

Selam ve dua ile...

Kaynak: Sorularla İslamiyet

AA

Etiketler: namaz, ibadet
Okunma Sayısı: 393
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki barajlar rahmete hasret kaldı

    Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saldırılar uykularımı kaçırıyor!

    THY'den kokpitte ibadete ilişkin açıklama

    Yunanistan'daki yangınların büyük kısmı kontrol altında

    Beyaz Saray'dan Prigojin açıklaması

    Yatırımlar için de demokratik haklar güçlenmeli

    İsrail Maliye Bakanı Smotrich: İkiyüzlü ABD bize ahlak dersi veremez

    Azerbaycan'dan Macron'a tepki

    Florida'da olağanüstü hal kararı

    Hukuksuzluğa bir AYM freni daha

    'En düşük aylık 15 bin liraya çıkarılmalı'

    Uygur Bölgesinde şimdi de “İslam’ın Çinlileştirilmesi” zulmü

    Tarım ve Orman Bakanlıkları ayrılmalı

    İsviçre'de bunaltıcı sıcaklıkların ardından kar yağışı gözlemlendi

    IMF'den Türkiye açıklaması

    Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü

    Putin, Prigojin’in yerine Troşev’i seçti

    1,5 milyon kişinin 12 aylık maaşına bedel

    Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk şamarları peş peşe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Zafer Ali’yi de dualarla uğurladık
    Ali FERŞADOĞLU

    Sizin peşinize niye takılalım ki?!
    Genel

    Yıllarca foto muhabirliğimizi yapan Zafer Ali: Risale-i Nur rehberdir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hormonlama, genlerle oynama fâciası
    İbrahim Aktaşcı

    Attan inme, duttan in!
    Genel

    Hukuksuzluğa bir AYM freni daha
    Faruk ÇAKIR

    Fıtrat konuşursa tuzaklar bozulur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.