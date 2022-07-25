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25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Toplum değişim ümidiyle ayakta

25 Temmuz 2022, Pazartesi 00:55
Her şeye rağmen halka ümit veren şey, İktidar değişikliği ve yeni bir başlangıç beklentisi.

GÜNLÜK HAYAT DEVAM EDİYORSA...

Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Kömürcü: “İktidar değişikliği ve yeni bir başlangıç beklentisi, tüm sorunların çözülmeyeceğini biliyor olsalar da insanlara umut veriyor. Zaten bu kadar dibe vurmuş bir ülkede hâlâ günlük hayatlarına devam ediyorlarsa bu ümit sayesinde.”

MUHALEFETİN EN BÜYÜK AVANTAJI

“İnsanlar yeniden umutlanmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Muhalefetin en büyük avantajı bu beklenti. Bu beklentiyi daha iyi bir yaşam vaadiyle bütünleştirebildiği ölçüde seçim desteği almakla kalmayacak, yeni Türkiye’nin inşasına halkın aktif katılımını sağlayacak.”

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Toplum değişim ümidiyle ayakta

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Derya Kömürcü, ekonomik krize ilişkin dikkat çeken araştırmanın sonuçlarını yorumlarken, “İktidar değişikliği ve yeni bir başlangıç beklentisinin insanlara umut verdiğini” söyledi. 

Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi, Araştırmalardan Sorumlu Genel Koordinatörü, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Derya Kömürcü, ekonomik krize ilişkin dikkat çeken araştırma sonuçlarıyla birlikte değerlendirmelerini paylaştı. Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati’nin sosyal yardımla geçinenlerin sayısının arttığını söylemesine dikkat çeken Kömürcü, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan hanelerin sayısının her ay biraz daha büyüdüğüne işaret etti. artıgerçek’in haberine göre, iktidar değişikliği ve yeni bir başlangıç beklentisinin insanlara umut verdiğini belirten Kömürcü şunları söyledi: “İktidar değişikliği ve yeni bir başlangıç beklentisi, tüm sorunların çözülmeyeceğini biliyor olsalar da yurttaşlara umut veriyor. Zaten bu kadar dibe vurmuş bir ülkede insanlar hâlâ günlük hayatlarına devam edebiliyorlarsa, bu umut sayesinde. Bu iktidar hâlâ ülkeyi “yönetebiliyor”, üzerindeki toplumsal baskı bu kadar sınırlı kalıyorsa, bu da iktidarın değişeceğine, yeni bir başlangıç olacağına olan inanç sayesinde.

Muhalefetin en büyük avantajı 

“Bu sorunlar yumağı içinde kuşkusuz seçmenlerin muhalefetten beklentisi somut sorunlarına yönelik somut çözüm önerileri duymak. Ancak somut çözüm önerilerinin olmadığı ya da henüz gündeme gelmediği durumda dahi en önemlisi umut. İnsanlar yeniden umutlanmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Muhalefetin en büyük avantajı işte bu yeni başlangıç beklentisi. Muhalefet bloğu, yeni bir başlangıç beklentisini daha iyi bir yaşam vaadiyle bütünleştirebildiği ölçüde sadece seçimi kazanacak desteği almakla kalmayacak, yeni Türkiye’nin inşasına yurttaşların aktif katılımını sağlayacak bir toplumsal hareketliliğin de önünü açacaktır. Aksi durumda, yani sadece AKP’nin gitmesi üzerine kurulu bir seçim zaferi sonrasında ise Türkiye toplumunun çok fazla riski içinde barındırdığını görmek gerekir.”

Haber Merkezi

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