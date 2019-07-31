Torba’dan AKP de rahatsız

AKP’de de milletvekillerinin ‘torba kanun teklifi’ hazırlamasının yeni sistemin ruhuna uygun olmadığı görüşünün hâkim olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin (CHS) birinci yılında eksiklikleri belirlemek için başlatılan çalışmanın gündeminde ‘torba kanun’ da var. Eski sistemde daha çok hükümet eliyle ‘tasarı’ olarak hazırlanan ‘torba kanunlar’ yeni sistemde milletvekilleri tarafından devam ettirilince, ‘torbacı vekil’ eleştirilerini beraberinde getirdi. Yeni çalışma kapsamında bu duruma da çare aranıyor. gazeteduvar’ın haberine göre, öneriler arasında Yürütme organının ihtiyaçlarını Meclis’e iletebileceği bir mekanizma oluşturulması ve temel kanun görüşmelerinin yeniden düzenlenmesi bulunuyor.

Yeni sistemde torba kanun olmayacak denildi

CHS gündeme geldiğinde muhalefetin tepkisine yol açan ‘torba kanun’ uygulamasının da ortadan kalkacağı söylendi. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hükûmetten bir tasarı gelemeyeceği, kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlayacağı için, “Yeni sistemde torba olmayacak” denildi. Ancak geçen 1 yılda değişen bir yasama süreci olmadı. “Torba Kanunlar” bu kez milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulmaya başlandı.