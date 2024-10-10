TRT de İsrailli firma ile çalışıyor

TRT’nin dijital uygulamalarında İsrailli “Appsflyer” şirketinin sağladığı kodun kullanıldığı iddia edildi. Bu hizmetin satın alınabileceği birçok firma varken neden Filistin’e saldırıları nedeniyle tüm ticaretin durdurulduğu açıklanan İsrail menşeli firmanın tercih edildiği ise bilinmiyor.

İsrail devlet şirketiyle ortak fuar

Kendisine gelen bilgi üzerine açıklama yapan gazeteci Metin Cihan, “Evet, TRT, mobil uygulamalarında verilerinize erişip analiz etmek için İsrailli platformu kullanıyor. Yani, İsrail markalarını tutarlı bir şekilde boykot etmek için TRT’nin mobil uygulamalarını da boykot etmek gerekiyor” dedi.

Cihan’a gelen mesaj ise şöyle: “Tüm TRT mobil uygulamalarının içinde İsrailli şirket olan Appsflyer kodu bulunmakta. Bunun alternatifleri bulunmasına rağmen çok daha pahalı olan İsrailli şirket kullanılıyor. TR’de neredeyse hiç kullanılmayan İsrailli bir şirkete, İsrail’deki sunuculara TRT Çocuk, Tabii, TRT gibi tüm kritik uygulamaların verileri, lokasyon bilgileri aktarılıyor ve bu veriler İsrail’de tutuluyor.”

Haber Merkezi