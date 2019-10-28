Trump, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınlamayı düşünüyor

ABD Başkanı Trump, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyona dair, "Bu operasyonun videolarını yayınlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayınlayabileceklerini açıkladı.

Trump, Chicago'ya hareket etmeden önce Maryland'daki hava üssünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD için "muhteşem bir hafta sonu" olduğunu belirten Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin "Çok daha önce yakalanması gereken bir adamı yakaladık. Ama ne yazık ki yakalanmadı. O büyük hasara yol açtı." dedi.

Trump, "Bu operasyonun videolarını yayınlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz. Belki bazı parçaları alıp yayınlarız." ifadelerini kullandı.