Trump'tan Avrupa'ya 'IŞİD' tehdidi

ABD'li yetkililer IŞİD'in Suriye ve Irak'ta ele geçirdiği tüm toprakları kaybetmesine rağmen hala küresel tehdit oluşturduğu uyarısını yaparken, Başkan Donald Trump Suriye'de esir binlerce IŞİD'liyi Avrupa'nın üzerine salmakla tehdit etti.

Suriye'de Amerikan destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) elinde esir bulunan Batılı ülkelerden cihatçılara atıf yapan ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray önünde ayaküstü şu açıklamayı yaptı: "Avrupa'nın almasını istediğimiz 2500 IŞİD savaşçısı var elimizde. Avrupa'nın almasını istediğimiz binlerce IŞİD savaşçısı var, göreceğiz bakalım, alacaklar mı?" "Ve eğer almazlarsa, muhtemelen onları Avrupa'ya salıvermek zorunda kalacağız."

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