TÜİK hayal âleminde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Torbalı’da esnafı ziyaret etti. Bir kırtasiye dükkânına giren Babacan’a esnaf, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Esnafın “Fotokopi kâğıdını bir ay önce 20-25 liraya satıyorduk, şu anda 60 liraya satıyoruz. Kârımız yok. Yüzde 100’den aşağı zam gelen hiçbir şey yok. Hâlâ yüzde 20 enflasyonla yaşadığımızı zannediyoruz” sözleri üzerine Babacan şu ifadeleri kullandı: “Bunlar okuyan yazan nüfus için en temel ihtiyaç. TÜİK’in enflasyonu komik rakamlar. Onlar artık ayrı bir hayal aleminde. İnsanları da yanıltıyorlar. Alış verişin içinde olan herkes görüyor.” Esnaf ise “İnsanları yanıltıyorlar, ama işin içinde olan da neyin ne olduğunu görüyor. Çanta satıyoruz, sattığımız çantayı yerine bir daha alıp koyamıyoruz. Artık hiç satmasak daha kârlı duruma geldik” dedi.

Haber Merkezi