TÜİK ihalesi AKP’liye verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 37 milyon 188 bin lira bedelle taşıt kiralama hizmeti ihalesi açtı.

İhaleyi, 32 milyon 978 bin lira bedelle 2018 genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın sahibi olduğu Carpartner şirketi kazandı. Kaya’nın ortağı olduğu Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in ‘makam aracına koruma sağlamak’ amacıyla bir yıllık kiralık araç ihalesini 1 milyon 44 bin TL bedelle kazanmıştı. Aynı şirket, daha önce MEB’in bir yıllık araç kiralama ihalesini de 55 milyon 208 bin 428 TL’ye kazanan taraf olmuştu. Ankara - Anka

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