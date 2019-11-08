Türk ve Rus askerlerince 3. ortak kara devriyesi de tamamlandı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinin Alakamış köyü mevkisinden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. TSK ve Rus unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasında bulunan bölgede kara devriyesi gerçekleştirildi. Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları (İHA) da eşlik etti. Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti. Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkisi daha önce PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri ile gündeme gelmişti. Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede, ikinci ortak devriye 5 Kasım'da Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü. AA

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