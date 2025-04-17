Prof. Dr. Adem Sözüer, “19 Mart’tan itibaren gerçekleşen tutuklamaların ardındaki gerekçelerin siyasî olduğunu belirterek “Türkiye acilen hukuka dönmeli” dedi.

Akademisyen ve hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer, “Kent Uzlaşısı” operasyonuyla 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şahan ile ilgili tutukluluğun devamı kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında öngörülen şekilde bir gerekçe bulunmadığını ifade eden Sözüer, şöyle devam etti: “Örneğin, ret kararında ‘kaçma ve delilleri karartma şüphesi var’ deniyor ama bunlar için hiç bir somut dayanak gösterilmiyor. ‘Adlî kontrol yetersiz kalır’ deniyor ama neden yetersiz kalacağına ilişkin delile dayalı bir değerlendirmeye rastlanmıyor. ‘Delillerin toplanması sürecek, o nedenle de tutukluk devam edecek’ deniyor. Ucu açık ve soyut gerekçeler.”

Keyfiliğin yansıması

19 Mart’tan itibaren gerçekleşen tutuklamaların ardındaki gerekçelerin siyasî olduğunu belirten Sözüer, şunları kaydetti: “Anayasa Mahkemesi kararlarının dahi uygulanmadığı koşullarda, siyasetçilere yönelik bu kararları hukukla bağdaştırmak mümkün değildir. CMK’ya göre hâkim kararını vicdanî kanaatine göre verir. Ancak vicdanî kanaat keyfilik anlamına gelmez. Her karar makul ve hukuka uygun şekilde gerekçelendirilebilmelidir. AİHM ve AYM’nin de pek çok kararında ifade ettiği üzere basmakalıp ifadeler ve kanun hükümlerinin basit tekrarları birer gerekçe sayılamaz. Dolayısıyla böyle gerekçeler hukuka uygun vicdanî kanaatin ifadesi değil, gerekçe adı altında aslında keyfiliğin yansımasıdır. Türkiye acilen hukuka dönmelidir.”

İstanbul - Anka