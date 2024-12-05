"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın

05 Aralık 2024, Perşembe 19:12
Greenpeace Avrupa’dan bir yılda 370 bin ton plastik atık geldiğini kaydederek, “Türkiye, Avrupa’nın çöplüğü olmasın” çağrısı yaptı.

Greenpeace Türkiye, Türkiye’nin Avrupa’nın plastik atık çöplüğü haline geldiğini söyleyerek Avrupa’dan bir yılda 370 bin ton plastik atık ihraç edildiğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Avrupalı aktivistler “Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın” dedi. Greenpeace Türkiye, son beş yıldır Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden plastik atık alan ülkeler arasında ilk sırada olduğunu açıkladı. Çevre kirliliği ve sağlık riski oluşturduğuna dikkat çeken Greenpeace, 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Küresel Plastik Anlaşması (KPA) öncesinde “Avrupa’dan Türkiye’ye plastik atık gönderimi son bulsun” çağrısında bulunmuştu.

Beş yıldır ilk sıradayız

Greenpeace Türkiye, son beş yıldır Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden plastik atık alan ülkeler arasında ilk sırada olduğunu açıkladı. Çevre kirliliği ve sağlık riski oluşturduğuna dikkat çeken Greenpeace, 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Küresel Plastik Anlaşması (KPA) öncesinde “Avrupa’dan Türkiye’ye plastik atık gönderimi son bulsun” çağrısında bulunmuştu.” Greenpeace Türkiye’nin sosyal medya hesabında paylaşılan gönderide Avrupalı aktivistler kendi ülkelerinden Türkiye’ye ihraç edilen çöp miktarını paylaşıp, “Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın. Avrupa’dan Türkiye’ye çöp transferi artık dursun” mesajını verdi. Avrupalı aktivistlerin paylaştığı veriler Türkiye’de çöp ihracı, bu atıkların geri dönüşümü, tabiat ve insan sağlığı açısından ne kadar zararlı olduğu gündeme gelmiş, muhalefet partileri bu konuyu sık sık meclise taşımıştı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD - California'da 7 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi!

    ABD'den, Gürcistan'a "ek yaptırım" mesajı

    Macron, Başbakan Barnier'nin istifasını kabul etti

    Mescid-i Aksa da hedefte

    Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın

    Trump'ın tehdidi Meksika'yı harekete geçirdi

    İspanya'da yoksulluk hızla artıyor: 4,3 milyon kişi, yoksulluk sınırının altında yaşıyor!

    "UCM kararı, ABD İmparatorluğu'nun sonunu hızlandırıyor"

    Gürcistan'daki protestolar devam ediyor

    Rejim karşıtı gruplar 20 köyü daha kontrolüne aldı

    Güney Kore Devlet Başkanı hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

    MSF: İsrail, Batı Şeria'daki Tubas Türk Hastanesi'ne de saldırdı

    Almanya: Suriye için kilit ülke Türkiye

    Gazze’ye ses olmak suç mu?

    BM: Barış için iki devletli çözüm

    İsrail’den sivil katliamı

    187 ''Hafız'' daha icazet aldı

    Aşırı sosyal medya beynimizi çürütüyor

    Aile hekimleri istifanın eşiğinde

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kanun devletinden keyif devletine
    Ali FERŞADOĞLU

    Ferdin hakları feda edilebilir mi?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur Kur’ân’ın feyzinden fışkırmıştır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze’ye ses olmak suç mu?
    Süleyman KÖSMENE

    Dimağ ve hakkalyakînde îman
    İbrahim DEMİREL

    Aldanmayın
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiden mahrum seçme-seçilme hakkı
    Hakan Özlen

    Sahi nerede şu demokratlar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.