Greenpeace Avrupa’dan bir yılda 370 bin ton plastik atık geldiğini kaydederek, “Türkiye, Avrupa’nın çöplüğü olmasın” çağrısı yaptı.

Greenpeace Türkiye, Türkiye’nin Avrupa’nın plastik atık çöplüğü haline geldiğini söyleyerek Avrupa’dan bir yılda 370 bin ton plastik atık ihraç edildiğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Avrupalı aktivistler “Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın” dedi. Greenpeace Türkiye, son beş yıldır Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden plastik atık alan ülkeler arasında ilk sırada olduğunu açıkladı. Çevre kirliliği ve sağlık riski oluşturduğuna dikkat çeken Greenpeace, 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Küresel Plastik Anlaşması (KPA) öncesinde “Avrupa’dan Türkiye’ye plastik atık gönderimi son bulsun” çağrısında bulunmuştu. Beş yıldır ilk sıradayız Greenpeace Türkiye, son beş yıldır Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden plastik atık alan ülkeler arasında ilk sırada olduğunu açıkladı. Çevre kirliliği ve sağlık riski oluşturduğuna dikkat çeken Greenpeace, 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Küresel Plastik Anlaşması (KPA) öncesinde “Avrupa’dan Türkiye’ye plastik atık gönderimi son bulsun” çağrısında bulunmuştu.” Greenpeace Türkiye’nin sosyal medya hesabında paylaşılan gönderide Avrupalı aktivistler kendi ülkelerinden Türkiye’ye ihraç edilen çöp miktarını paylaşıp, “Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın. Avrupa’dan Türkiye’ye çöp transferi artık dursun” mesajını verdi. Avrupalı aktivistlerin paylaştığı veriler Türkiye’de çöp ihracı, bu atıkların geri dönüşümü, tabiat ve insan sağlığı açısından ne kadar zararlı olduğu gündeme gelmiş, muhalefet partileri bu konuyu sık sık meclise taşımıştı. Haber Merkezi

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