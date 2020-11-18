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18 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Türkiye'de son 24 saatte 116 kişi daha vefat etti

18 Kasım 2020, Çarşamba 19:15
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi vefat etti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.

Koca: Bugün tespit edilen 4215 hasta var

Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor." açıklamasında bulundu.

Koca, "Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

 

AA

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