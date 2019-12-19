'Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl düzenlenen 'Yıllık Büyük Basın Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin, Libya krizine ilişkin temasların sürdüğünü belirterek, “Bugün, yarın, önümüzdeki günlerde Moskova’ya Türkiye’den heyet gelecek” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Yıllık Büyük Basın Toplantısı’nda Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, “Bugün, yarın, önümüzdeki günlerde Moskova’ya Türkiye’den heyet gelecek. Umarım BM’nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile birlikte hem Libya hem de Libya halkının kabul göreceği nihai bir çözüm buluruz” ifadelerini kullandı.

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