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25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Türkiye ile ABD arasında yeni kriz: Terörist Mazlum Kobani

25 Ekim 2019, Cuma 14:00
ABD Başkanı Trump, IŞİD’ın Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını tekrar ele geçirmesine izin vermeyeceklerini ve YPG/PKK’nın bu bölgeye gidebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında, “Dün, Türkiye ve Kürtler üzerine yaptığım konuşmada belirttiğim petrol yatakları, ABD Kürtlerin yardımıyla alana kadar IŞİD’ın elindeydi. IŞİD’ın bu yatakları tekrar ele geçirmesine asla izin vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, YPG/PKK terör örgütü elebaşlarından “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile de telefonda konuştuğunu belirten Trump, “O, bizim yaptıklarımızdan memnun, ben de Kürtlerin yaptıklarından mutluyum. Belki de şu an Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır” açıklamasında bulundu.

“Mazlum Kobani bir teröristtir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’e ilişkin çıkarılan kırmızı bülten hakkında, “Mazlum Kobani bir teröristtir. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz” dedi.  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “(Terörist Mazlum Kobani’nin iadesi) Her iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olduğu için bu örgüt liderinin iadesi gerekmektedir. ABD’ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak. ABD de bu kırmızı bülten anlaşmasına uyması gereken ülkelerdendir. Dün itibarıyla da bu konu Dışişleri Bakanlığımız üzerinden ABD’deki ilgili makamlara iletilmişti. Bu kişinin hakkında kırmızı bülten olduğu için Interpol uygulamasıyla ABD’ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi gerekmektedir” dedi.

AA

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