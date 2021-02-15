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16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

15 Şubat 2021, Pazartesi 20:30
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi vefat etti, hasta sayısı 660 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, vefat sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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