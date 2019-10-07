'Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için adım atmayacağız'

Reuters'a konuşan ABD dışişleri üst düzey yetkilisi "Operasyonu durdurmak için adım atmayacağız" dedi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin ABD Dışişleri Bakanığı'ndan açıklama geldi. Reuters'ın aktardığı habere göre açıklamada, ABD dışişleri üst düzey yetkilisi "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" diye konuştu. Aynı açıklamada “Operasyona hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz” ifadesi de yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

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