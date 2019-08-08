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8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Türkiye ve AB birbirinden vazgeçemez

08 Ağustos 2019, Perşembe 00:10
HEM EKONOMİK İLİŞKİLER, HEM AB’NİN TÜRKİYE İÇİN OLUŞTURDUĞU MODEL BAKIMINDAN, VAZGEÇİLEMEZ

Zor bir dönemden geçiliyor

Türkiye  -AB ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiğini belirten İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, "Özelllikle hem ekonomik ve ticarî ilişkiler, hem AB’nin Türkiye için oluşturduğu model bakımından, iki taraf için de  vazgeçmek çok zor” dedi.

Önceki zorluklar atlatıldı

Daha önce1980-1986'da ilişkilerin askıya alındığını, yine 90'lı yıllarda böyle zor süreçlerin atlatıldığını, ancak son yıllarda yaşananları daha zor bir dönem olarak adlandırmanın mümkün olduğunu söyleyen Nas, “Yine de tamamen kopması zor” dedi.

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Türkiye ve AB birbirinden vazgeçemez

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, her iki tarafın da birbirinden Vazgeçmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İKV İstanbul AB Bilgi Merkezi TOBB Plaza’da “Türkiye-AB İlişkileri, Gümrük Birliği ve Malî İş Birliği” başlıklı panel düzenlendi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, panelin açılında yaptığı konuşmada, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin son dönemde zor bir süreçten geçtiğini aktararak, daha önce de 1980-1986’da ilişkilerin askıya alındığını, yine 90’lı yıllarda böyle zor süreçlerin atlatıldığını, ancak son yıllarda yaşananların ilişki tarihinde daha zor bir dönem olarak adlandırmanın mümkün olduğunu belirtti. Nas, son dönemde dünyada uluslar arası ilişkiler bakımından öngörülebilirliğin azaldığına dikkati çekerek, bunun hem Türkiye’yi hem de Avrupa Birliği’yle ilişkileri etkilediğini vurguladı.

ZORLAYICI ŞARTLAR MEVCUT

Türkiye-Avrupa Birliği müzakerelerinde şu an için bir tıkanıklık olduğunu belirten Nas, şunları kaydetti: “Müzakereler resmen dondurulmuş ya da resmen askıya alınmış değil. Konsey de böyle bir karar verilmemiş durumda ancak ilişkiler ilerlemiyor. Son fasıllar 2016’da açılmıştı, o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmadı. Gümrük Birliği’nin modernizasyon süreci özellikle iş dünyasını yakından ilgilendiriyor. Burada da bir beklentimiz vardı. 2017’de müzakerelerin başlamasını ön görüyorduk ama orada da yine bir tıkanıklık söz konusu. Vize serbestliği konusunda Türkiye epey bir yol almış olsa da burada da bir sonuç maalesef alınamadı.” Türkiye-AB İlişkilerindeki beklentileri katılımcılarla paylaşan Nas, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğine bakarsak, zor bir dönemde olduğunu görebiliyoruz. İki taraf açısından durumu değerlendirecek olursak; ilişkide bağımlılık söz konusu. Özellikle hem ekonomik ve ticarî ilişkiler bakımından hem Avrupa Birliği’nin Türkiye için oluşturduğu model bakımından, iki taraf için de vazgeçmek çok zor. 

Tamamen ilişkilerin kopması zor gözüküyor, ama zorlayıcı koşullar mevcut” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: avrupa birliği
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