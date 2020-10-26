"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Türkiye ve Yunanistan NAVTEX'leri iptal etti

26 Ekim 2020, Pazartesi 17:00
Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri iptal ettiğini açıkladı.

Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye daha önce de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların belirttiği gibi Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların çözümünde uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılarına destek vererek ön koşulsuz katılan Türkiye, iyi niyetini gösteren birçok adımı da atmaktan çekinmedi.

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda da yapıcı tavrını sürdüren Türkiye, bir teklifi ile de ittifak üyesi ülkelerin takdirini topladı. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme karar aldı. NATO Genel Sekreteri ve Yunan Savunma Bakanı'nın da destek verdiği teklif kapsamında Yunanistan 29 Ekim, Türkiye ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettikleri NAVTEX'leri iptal etme kararı aldı. 

NATO Karargahı'nda yapılan koordinasyon ve çalışmanın ardından söz konusu NAVTEX'ler iptal edildi. Bunların yanı sıra Türkiye bu olumlu rüzgara destek vermek üzere yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda, Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin NAVTEX de bir kereye mahsus olmak üzere ve iyi niyet göstergesi olarak iptal etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Biz diyaloğu, görüşmeleri, uluslararası hukuku desteklediğimizi, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu ifade ederken Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması konusunda azimli ve kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" ifadelerini paylaşıyor.

AA

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İthal ürün de bulamayabiliriz

    Açlık sınırı 2 bin 482 TL

    'İstanbul'daki tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe verici'

    ABD'de son 24 saatte 426 ölüm ve 59 bin yeni vaka!

    'Dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman F-16'ları görecekler'

    '686 kişi izolasyon koşullarına uymadı'

    Türkiye ve Yunanistan NAVTEX'leri iptal etti

    İkinci el araç fiyatları düşer mi?

    Facebook'a çağrı: İslamofobik içerikler yasaklansın

    'Ateşkes isteyip Ermenistan'a silah gönderenlerin listesi bende var'

    "2 milyarı aşkın kişinin dini olan İslamiyet'e hakaret ifade özgürlüğü olamaz"

    Şili, diktatör Pinochet döneminden kalma anayasayı reddetti

    Ermenistan, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

    Meteoroloji 4 ili uyardı

    "Demokrasiyi zayıflatarak güçlü ülke olunmaz"

    "Müslümanların haklarına saygı gösterilmeli"

    1999’dan sonraki en uzun süreli düşüş

    Kanal İstanbul ekosistemi tahrip ediyor

    ABD: Azerbaycan ile Ermenistan 'insani' ateşkes konusunda anlaştı

    Türkiye yoksullukta kırmızı alarm veriyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Herkes serbest; Nursî hariç
    Genel

    1999’dan sonraki en uzun süreli düşüş
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Ey Tabib Efendi! Sen dinle ben söyleyeceğim...”
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda ve kıyamette saf düzeni
    Şükrü BULUT

    Ay Vayvay’ın feryadı..
    Yeni Asya'dan Size

    Külliyat için 4’lü kampanya
    Genel

    Meteoroloji 4 ili uyardı
    Ali FERŞADOĞLU

    Yalanın açtığı yara derindir
    Genel

    Kanal İstanbul ekosistemi tahrip ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.