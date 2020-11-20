İNFAZ YASASIYLA BIRAKILAN BİR MAFYA MENSUBUNUN TEHDİTLERİ KARŞISINDA İKTİDARIN SERGİLEDİĞİ İKİLİ TAVIR ELEŞTİRİLİYOR.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE DE TEHDİT

Daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye de hakaret ve tehdit dolu mesajlar göndermiş olan Çakıcı, infaz yasasıyla serbest bırakıldıktan sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

BAHÇELİ SAVUNDU, SARAY SESSİZ

Bahçeli bu tehdit sonrasında CHP liderine karşı Çakıcı’nın yanında yer alırken Saray sessiz kalmayı tercih etti. Üç gün geçtikten sonra savcılığın Çakıcı’ya soruşturma açtığını duyurmak da AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a kaldı.

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Türkiye’ye yakışmıyor

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdidine ‘Türkiye’ye yakışmıyor’ eleştirisi yapılıyor.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdidine tepki yağıyor. Af yasası ile serbest kalan Alaattin Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehditleri yargıya taşındı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi. Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatılması talep edildi, ancak henüz bu yönde bir gelişme yok.

Erdoğan’a da hakaret etmişti

TV5’de yayınlanan 4. Güç programının konuğu olan Çelik, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı hakkındaki suç duyurusu hakkında bilgi verdi ve açıklamalarda bulundu. Çakıcı’nın daha önce de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretleri olduğunu ve herhangi bir başvuru yapılmadığını söyleyen Çelik şunları kaydetti: “Daha önce Alaattin Çakıcı tarafından Cumhurbaşkanı’na yönelik çok ağır hakaretler ve tehditler yapılmıştı. Herhangi bir başvuru yapılmamıştı. Neden çekinmişlerdi bilemem, ama biz çekinmiyoruz.”

Bahçeli: Çakıcı dava arkadaşım

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakaretlerde bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı savunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı; “Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. 3- Alaattin Çakıcı benim dâvâ arkadaşımdır. Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evlâdıdır.”

Hukuk devletinde böyle şeyler yaşanamaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Davutoğlu’nun Çakıcı’yla ilgili açıklaması şöyle: “Sayın Genel Başkan’a siyasî eleştiri dolayısıyla yöneltilen tehditler konusunda kesinlikle öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gereken bir husustur. Yani burada hukuk devleti kuralları işler anayasal konuma sahip olan ana muhalefet lideri, hiçbir kimse tarafından tehdit edilemez, hakarete uğrayamaz. Sadece o değil; hiçbir siyasi lider. Burada sayın genel başkanın tepki vermesine gerek olmaksızın başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere “bu ülkenin yönetiminden biz sorumluyuz kimse, hele hele bir siyasi parti lideri tehdit edilemez, hakaret edilemez” demesi lâzım. Bu denemediği için bugün problem var.”

Reformu mafya babalarına mı yapıyorlar?

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba şunları söyledi; “Organize suç örgütü lideri, Çakıcı denen hapishane kaçkını, Genel Başkanımızı tehdit etmiş. Bu çirkin ve hadsiz mektubun muhatabı Kılıçdaroğlu değil, ülkeyi mafya çiftliğine çeviren Erdoğan, Bahçeli ve Soylu’dur. O adamla(!) ilgili Cumhuriyet Savcıları mutlaka gereğini yapmalıdır. Bu şahsın önce Erdoğan’ı da tehdit edip daha sonra çark etmesi, Genel Başkanımızın “Saray bekçiliği” ifadesinde ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Hukuk reformu yapacağız diyenler, reformu mafya babalarına mı yapıyorlar göreceğiz.”-