Türkkan hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl'de Şehit Ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.

Alınan bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "hakaret" suçundan hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek. Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında Şehit Ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret etmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. AA

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