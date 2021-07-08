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9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Tutuklamaya somut delil şartı

08 Temmuz 2021, Perşembe 17:00
4. Yargı Paketi’nin birinci bölümünün TBMM’de kabul edilmesiyle katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getiriliyor.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 14 maddeden oluşan birinci bölümü, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, idarî başvurulara cevap verme süresi 60 günden 30 güne, cevap verme süresinin kısaltılmasına bağlı olarak kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi ise 6 aydan 4 aya indirilecek. İdarî Yargılama Usûlü Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, üst makamın veya üst makam yoksa işlemi yapmış makamın cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek. 

ŞAHİDE iletişim araçlarıyla bildirilecek

İdarî eylemler sebebiyle dâvâ açmadan önce idareye yapılan zorunlu başvurulara ilişkin idareye tanınan 60 günlük cevap verme süresi de 30 güne düşürülecek. Usûlüne uygun olarak çağrılıp da mazeret bildirmeksizin gelmeyen şahitler hakkında verilen zorla getirme kararlarının bildirilmesine ilişkin ilâve usûl getiriliyor. Buna göre, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yargısal faaliyet ve verimliliğin arttırılması amacıyla mevcut usûle ek olarak zorla getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılarak da tanığa bildirilecek.                    

İdarî para cezası verilecek

İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek. Bu hüküm her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabilecek. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet savcısınca bin lira idari para cezası verilecek. Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek. Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu konudaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin hakim veya mahkeme kararlarında, mevcut koşullara ilâve olarak adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller de somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak. 

TBMM - aa

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