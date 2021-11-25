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25 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Üç devlet bir BAE

25 Kasım 2021, Perşembe 18:58
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN ÖNCEKİ GÜN ORTADOĞU’DAKİ ÜÇ ÖNEMLİ ÜLKE OLAN TÜRKİYE, İRAN VE İSRAİL İLE ÇEŞİTLİ ALANLARDA GÖRÜŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

Erdoğan niye BAE’ye dümen kırdı?
Türkiye ile BAE arasında 10 anlaşma imzalandı

 

Bİrleşİk Arap Emirlikleri’nin (BAE) önceki gün Ortadoğu’daki üç önemli ülke olan Türkiye, İran ve İsrail ile çeşitli alanlarda görüşmesi dikkat çekiciydi. İktidar tarafındna 15 Temmuz finansörlerinden biri olarak ifade edilen BAE ile enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşma imza töreni yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Türkiye’ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdığı belirtilirken Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın huzurunda imzalanan anlaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.      

Erdoğan’a teşekkür

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür telgrafı gönderdi. Gördükleri sıcak karşılama ve misafirperverlik için Erdoğan’a teşekkür eden Prens Bin Zayid, “ziyaretin kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkileri; ortak çıkarlara hizmet edecek, iki dost halkın yararına olacak ve onların özlemlerini gerçekleştirecek şekilde güçlendirmenin yollarını görüşme fırsatı verdiğini” ifade etti. Prens Bin Zayid, Erdoğan’a sağlık ve mutluluk; Türk halkına da güvenlik, istikrar ve refahın devamlı olması yönünde temennide bulundu. İş birliği için yeni ve gelecek vaat eden ufuklar açmayı umduklarını belirten in Zayid, iki ülkenin yararına olacak karşılıklı çıkarlarını, kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirecek şekilde ortak çalışmayı istediklerini kaydetti.      

İran yenİ sayfa açacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile “ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma” konusunda anlaştıklarını bildirdi. Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE’deki temaslarına ilişkin bilgi verdi. BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile görüştüğünü aktaran Bakıri, “İran-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık.” ifadelerini kullandı. BAE resmi ajansı WAM’da yer alan haberde,  Bakıri’nin Gargaş ve Marar ile bir araya geldiği görüşmede, “ortak çıkarlar doğrultusunda iyi komşuluk temeline dayalı ilişkileri geliştirmenin teyit edildiği” kaydedilmişti.      

İsraİl ve BAE tİcarÎ İlİşkİlerİ güçlendİrecek     

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ticarî ilişkileri güçlendirme mesesini ele aldı. İsrail Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen ile BAE Girişimcilik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı Ahmed Belhul el-Felasi ile İsrail’de bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan İsrailli Bakan, “BAE yatırım fonları ile İsrail’deki yüksek teknoloji şirketleri arasında büyük ticarî ilişkiler için etkili bir mekanizma inşa etmeye çalışıyoruz.” dedi. Öte yandan, İsrail Maarif gazetesinin haberinde de iki bakan arasında üçüncüsü gerçekleştirilen görüşmelerin ilk kez İsrail’de yapıldığı bilgisi paylaşıldı.    İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı. 

Tahran - Kudüs - Ankara - aa  

AA

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