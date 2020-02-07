Uçak niye parçalandı?

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda önceki akşam saatlerinde yaşanan 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı uçak kazasıyla ilgili Ankara, son derece önemli teknik bir sorunu ya da ‘eksiği’ konuşuyor.

180 yolcudan 92'si taburcu oldu

Habertürk’ün haberine göre, Ankara’da da Başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere havacılık sektörüyle ilgili bütün birimler kazayı ve kaza gerekçesini araştırmak üzere harekete geçti. Araştırılan konulardan biri de, sektörde kısaca ‘RESA’ olarak bilinen ‘Pist Sonu Emniyet Alanı’. Piste erken temas eden veya pist sonunda duramayan bir uçağın uğrayacağı zararı azaltmak üzere öngörülen ve şerit sonuna bitişik alan olarak tanımlanan RESA’nın 90 metre uzunluğunda olması gerektiği belirtiliyor. Sabiha Gökçen’de ise söz konusu Resa alanının bulunmadığı ve uçağın da RESA alanının olması gereken yerde bulunan 25 metrelik uçuruma düşerek parçalandığı kaydedildi. Uzmanlar, bunun bir maliyet kalemi olduğunu belirterek “Buna ilişkin bir çalışma ya da değerlendirme yapılmadığı görülüyor. Kaza sonrasında tüm bu konular değerlendirilecek ve durum yeniden gözden geçirilecek” açıklamasında bulundu.

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İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak parçalanmasına ilişkin Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane açıklamalarda bulundu. Pegasus Genel Müdürü Nane, düzenlediği basın toplantısında “Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kaza Araştırma İnceleme Kurulu iki gibi devreye girdiler. Karakutu tabir ettiğimiz kayıt cihazlarımız alındı, emniyet altına konuldu ve onların deşifresi çalışmaları başlatıldı. Hep birlikte raporun çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu. Uçak kazasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın kaptan pilotu Mahmut A. ve Güney Kore uyruklu yardımcı pilot Ferdinant P.’den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tesbiti için kan örneği alınmasını istedi. Ankara - aa

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Ülke freni patlamış kamyon gibi

Demirören Grubu’na ait CNN Türk’ün Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili yaptığı yayına Emekli Savaş Pilotu Bahadır Altan telefon bağlantısıyla katıldı. Altan, “Ülke olarak bir duralım. Biz hâlâ 3. havalimanındayız, hâlâ kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Ülke deprem bekliyor İstanbul’u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım” diye konuştu. Ancak yayının sunucusu Semiha Şahin’in Altan’ın sözlerini yarıda kestiğini gösteren video, sosyal medyada eleştirildi. Altan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Biz sustukça hakikati gizlemekte çıkarı olanlar meydanı boş buluyor. Meslektaşları gerçekleri anlatmalı” ifadelerini kullandı.