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29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Ulaşım neredeyse durdu

28 Mart 2020, Cumartesi 20:00
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında THY, YHT ve otobüsler geçici süreliğine seferlerini durdurdu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. TCDD Taşımacılık AŞ’den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan YHT, Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceğini, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi. İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle “Evde Kal Türkiye” çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız.” 

THY:İç hat seferleri iptal 

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu. Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, “İç hat seferlerimiz İstanbul ve Ankara’dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. İç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır” ifadelerini kullandı. Ekşi, THY’nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliği kaydetti. İstanbul – aa 

Otobüs seferleri iptal

Esenler'de seferler iptal İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından bazı otobüs seferleri iptal edildi.İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs  ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs  seferleri valiliklerin izniyle yapılabilecek. İstanbul- aa

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