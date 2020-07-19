Ulaştırma Bakanlığı: İran ve Afganistan'a uçuşlar askıya alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

AA

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