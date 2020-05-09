Ülke TV ve Kanal 7: Tasvip etmiyor, özür diliyoruz

Ülke TV ve bağlı olduğu Kanal 7 Medya, Sevda Noyan’ın açıklamaları için özür diledi.

Ülke TV, Esra Elönü’nün sunduğu “Arafta Sorular” programında “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hala 3-5 var, benim listem hazır” gibi ifadeler kullanan yazar Sevda Noyan ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada Sevda Noyan’ın sözlerine katılarak, “dört ayaklarını denk alsınlar” diyen sunucu Esra Elönü ile ilgili bir değerlendirme ise yer almadı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı’na konuk olan Sevda Noyan’ın, kamuoyunda tartışılan ‘darbe söylentileri’ üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Sevda Noyan’ın ‘darbe ve darbecileri’ eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke TV ekranlarından sarf edilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz.”