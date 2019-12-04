Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Düzensiz göçle mücadelenin de sürdüğünü anlatan Çataklı, şunları söyledi: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında, 6 bin 401'i denizlerde olmak üzere 42 bin 311 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 1210 organizatör gözaltına alınmış, 250'si tutuklanmıştır. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı da 369 bin 690 bugün itibariyle ulaşmıştır. Güncel olarak ülkemizde bulunan kayıtlı Suriyeli sayısı da 3 milyon 691 bin 333'tür." AA

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