Uluslararası Af Örgütü’nden ‘çıplak arama araştırılsın’ çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine kötü muamelede bulunulduğuna dair iddiaların soruşturulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıda bulundu.

Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinde gerçekleştirilen protestolarda kullanılan biber gazı ve tazyikli suyun barışçıl protestoları dağıtma amacı taşıdığını belirterek, sonrasında en az 45 öğrencinin, protestolara katılımları gerekçesiyle ve şafak baskınlarıyla gözaltına alındığı hatırlatıldı. Independent Türkçe’de yer alan habere göre, açıklamada, gözaltına alınan öğrencilere yapılan kötü muamele ve çıplak arama iddialarının yer aldığı hak ihlâllerinin soruşturulması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısı yapıldı.

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