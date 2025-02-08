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9 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Umre ziyareti için aşı zorunluluğu kalktı

08 Şubat 2025, Cumartesi 19:00
Suudi Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA), Umre ziyareti için mukaddes topraklara giden yolcuların menenjit aşısı olma mecburiyetinin askıya alındığını duyurdu.

Daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı şartı, yeni bir düzenlemeyle kaldırıldı. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren ve menenjit aşısını zorunlu kılan genelge iptal edilerek, bu karar Suudi Arabistan’daki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm havayollarına resmî olarak bildirildi.

Haber Merkezi

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