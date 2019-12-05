İstanbul Şehir Üniversitesi’nin banka hesaplarına Halkbank’ın el koymasıyla birlikte başlayan tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Halkbank’ın bu uygulamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan ve önceki dönem AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasındaki siyasî gerilimden kaynaklandığı siyasiler ve okul yönetimince de dile getiriliyor. Artı Gerçek’in haberine göre, İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri üniversitelerine dair yaşanan gelişmelere ilişkin bir süredir aktif olarak mücadele ediyor. İsimlerini söyleseler de soyadlarını söylemekte çekinen öğrencilerden Zeynep, okula kayyım atanmasına, “Başka okullara gidebilecekken vakıf geleneğini barındıran, akademik kadrosu ile çoğu üniversiteyi arkasında bırakan, İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimini, kayyım atanarak değişecek olması benim hukuka olan güvenimi, daha profesyonel hayata başlayamadan geleceğe karşı duyduğum umutlarımı kırmaktadır” sözleriyle tepki gösteriyor. Zeynep, “Temsil etmekten gurur duyduğum üniversitemin kayyım ile lekelenmesini istemiyorum” derken okuldaki öğrenci arkadaşlarının tamamının da bu görüşte ortak olduğunu söylüyor.