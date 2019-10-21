DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektupla ilgili olarak, “Mektupta geçen ‘Senin bazı sorunlarını çözmek için önemli çabalar sarf ettim’ ibaresi, bizleri üstü örtülü bir şantaja muhatap olduğumuz fikrine sevk ediyor” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, gündemde tartışmaya sebep olan ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektup üzerinden endişelerini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Genel Başkan Gültekin Uysal, Türkiye’yi yönetenlerin şahsî suiistimal ve zaaflarının millî güvenlik açığına dönüştüğünü söyledi.

Uysal, paylaşımında şunları dile getirdi:

“Üstü örtülü bir şantaja mı muhatabız?”

“ABD ile varılan mutabakatın olumlu, muallakta olan ve yetersiz diyebileceğimiz unsurları bir yana, Türkiye’yi yönetenlerin AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan başlayarak bakanların ve bürokratların şahsi suistimal ve zaafları ülkenin millî güvenlik açığına dönüşmüştür. Trump’ın mektubunun özellikle ikinci paragrafının ilk cümlesinde geçen ‘Senin bazı sorunlarını çözmek için önemli çabalar sarf ettim’ ibaresi, bizleri üstü örtülü bir şantaja muhatap olduğumuz fikrine sevk ediyor! İster istemez ‘Hangi açıklar, zaafiyetler karşısında hangi milli menfaatlerden vazgeçiliyor’ sorusunu milletimiz ve temsilcileri kendi kendimize sormalıyız.

“Türkiye, daha fazla taşıyamaz”

Geldiğimiz bu noktada Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve risklerin üstüne bu şahsî zaafiyetler dolayısıyla Türkiye, AKP Lideri Erdoğan ve partisini daha fazla taşıyamaz. Bölgede Türkiye’nin millî menfaatlerini korumak için pozisyon, politika ve ayarlarımızda bir güncelleme yapmak zorunluluk haline gelmiştir. Ve bunu ancak AKP iktidarının bir sorumluluk duygusu içinde davranarak ülke menfaatleri için yumuşak geçiş sürecini başlatmasıyla yapabiliriz. Aksi durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti’nin tüm vatandaşlarıyla alternatif maliyeti her geçen gün artarak üstesinden gelinmez bir eşiği geçecektir!”