Uyuşturucu kullanımı deprem illerinde de arttı

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) önceki gün yayımladığı “6 Şubat Afet Bölgesi Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Gelişim Önerileri Raporu” dikkat çekti.

Rapora göre, ülke genelinde son yıllarda artış gösteren uyuşturucu madde kullanımı da deprem illerinde arttı. Cumhuriyet’ten Eylül Barut’un haberine göre, raporda “Deprem sonrası ortaya çıkan en ciddi sorunlardan biri bağımlılık ve madde kullanımı olarak öne çıkmaktadır. Uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması, toplumun sosyal yapısını bozmakta ve güvenlik sorunlarını artırmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi

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