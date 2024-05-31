‘Uyutulma’ insanî çözüm değil

Sokak köpeklerinin toplanarak, 30 gün içinde sahiplenilmeyenlerin ‘uyutulması’nı içeren yasa taslağı tartışılmaya devam ediyor.

Partiler, STK’ler, siyasiler, hayvanseverler günlerdir konuyla ilgili karşıt beyanlarda bulunuyor. Zira adına ‘uyutulma’ denilse de bunun bir katliam projesi olduğunu savunuyorlar. Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Gülay Ertürk de sağlıklı bir hayvana bu işlemi uygulanmasının katliam dışında bir anlama gelmediğini ifade ediyor.

Uyutacak veteriner bulamazlar

Veteriner hekimlerin sağlıklı bir hayvanı öldüremeyeceğini vurgulayan Ertürk, “Biz hayvanları yaşatmak üzerine eğitim almış bir mesleğiz. Biz hekimimiz. Öldürmeyiz, yaşatırız. Böylesi bir işlem veteriner hekim dışında başkaları tarafından zaten yapılamaz. Olay, ‘hayvanı öldürmek’ yani ‘katliam’ olur. Bunu yapanlar katliam yapmış olurlar” ifadelerini kullanıyor. Ertürk, altı ay içinde dişi köpeklerin yüzde 70’inin kısırlaştırılması halinde ciddi bir nüfus kontrolü sağlanacağının altını çiziyor: “Türkiye’de bin belediye, günde 20 köpek kısırlaştırsa ve bu kısırlaştırma için veteriner fakülteleri ve kliniklerden destek alsa inanın altı ayda dişi köpeklerin yüzde 70’ten fazlasını kısırlaştırır. Geri kalanları da kısırlaştırmaya devam ettiğimizde sorun gerçekten çözülür.”