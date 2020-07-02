Van Gölü: Yeni mülteci mezarlığı

Van, yeni bir ‘mülteci mezarlığı’ olma yolunda ilerliyor.

Neredeyse her ay yüzlerce düzensiz göçmen yakalanıyor, her yıl yüzlercesi ölüyor. Duvar’ın haberine göre, Van Gölü’nün Çarpanak Adası mıntıkasında yaklaşık 100 mültecinin bulunduğu iddia edilen teknenin batmasından sonra aralıksız süren arama çalışmalarında şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Teknede ne kadar mülteci bulunduğu konusunda henüz net bir bilgi yok.

Avukat Kaçan, “Son zamanlarda Van Gölü üzerinden teknelerle insan kaçakçılığı yapılıyor. İnsan kaçakçılığı bir sektöre dönüşte ve yasal olarak insan kaçakçılığının caydırıcı cezası yok. Van Gölü’nde batan tekneyi yakından takip ediyoruz. Sadece bu tekne için değil tüm mülteciler için endişeliyiz” diye konuştu.