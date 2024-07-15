Vergi paketi çıkmadan uygulanmaya başladı

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, “Emekli maaşı netleşecek, hala vergi paketi bekleniyor” başlıklı bir yazı yazdı.

Sağlam şunları yazdı: “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapılan çalışmalar, bize anlatıldığına göre, birkaç kez son noktaya geldi ama hala vergi paketinin nasıl ve ne zaman çıkarılacağı belli değil. Şimdiden, artık kapsamlı bir vergi paketi olmayacağı, alınacak önlemlerin birkaç parça halinde gündeme geleceği söylenmeye başladı. Yani TBMM’nin yeni döneminde de büyük ihtimal bu yılın sonuna kadar vergi paketlerini konuşmaya devam edeceğiz. Vergi paketindeki gecikmeye karşılık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, pakette de yer almasını istediği, bazı uygulamalar hakkında şimdiden denetimlere başladığı görülüyor.”

Ankara - Anka