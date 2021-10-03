Vicdanları isyan ettiren tutuklama

Ailesinin verdiği bilgiye göre kanser hastası olduğu için Adlî Tıp’ın “cezaevinde yatamaz” raporunun beklendiği Ayşe Özdoğan, kalabalık bir polis grubu tarafından Denizli’de kaldığı evden alınarak cezaevine gönderildi.

Ayşe Özdoğan’ın kardeşi Emine Erdem Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İnfaz erteleme gerçekleşmedi, kardeşimi almaya geldiler” dedi. Erdem, ablasının sağlık kontrolünden geçtikten sonra Denizli cezaevine götürüleceğini söyledi.

Avukat Cemil Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayşe Özdoğan’ın kardeşi ile görüştüğünü belirterek “Maalesef son evre kanser hastası Ayşe Özdoğan tutuklanmış.” dedi. Akşam Gazetesi’nin aktardığına göre Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu, oy birliğiyle Ayşe Özdoğan’ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı ve cezasının infazına cezaevinde devam edebileceği sonucuna vardı.

Kocası hapiste, anne babası hasta olduğu için çocuğuna bakacak başka kimsesi de olmayan bir anne olarak Özdoğan tutuklanması sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımlarda karara tepki gösterilerek, bir an önce kaldırılması çağrısı yapıldı.