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4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Vicdanları isyan ettiren tutuklama

03 Ekim 2021, Pazar 17:00
Ailesinin verdiği bilgiye göre kanser hastası olduğu için Adlî Tıp’ın “cezaevinde yatamaz” raporunun beklendiği Ayşe Özdoğan, kalabalık bir polis grubu tarafından Denizli’de kaldığı evden alınarak cezaevine gönderildi.

Ayşe Özdoğan’ın kardeşi Emine Erdem Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İnfaz erteleme gerçekleşmedi, kardeşimi almaya geldiler” dedi. Erdem, ablasının sağlık kontrolünden geçtikten sonra Denizli cezaevine götürüleceğini söyledi.

Avukat Cemil Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayşe Özdoğan’ın kardeşi ile görüştüğünü belirterek “Maalesef son evre kanser hastası Ayşe Özdoğan tutuklanmış.” dedi. Akşam Gazetesi’nin aktardığına göre Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu, oy birliğiyle Ayşe Özdoğan’ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı ve cezasının infazına cezaevinde devam edebileceği sonucuna vardı.

Kocası hapiste, anne babası hasta olduğu için çocuğuna bakacak başka kimsesi de olmayan bir anne olarak Özdoğan tutuklanması sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımlarda karara tepki gösterilerek, bir an önce kaldırılması çağrısı yapıldı.

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  • Hüseyin İlhan

    4.10.2021 11:33:45

    ABD'li Rahip BRONSON'a gösterilen tölerans maalesef dindar müslümana sözde dindar,özünde dinidar ve kindarlarca gösterilmiyor.

  • Hüseyin İlhan

    4.10.2021 11:21:01

    Birden bunun FİLİSTİNLİ bir müslüman kadın olduğu ve İSRAİL zalimleri olduğunu sandım.Meğerse bu ülkemde imiş.

  • Kadir sahinoglu

    4.10.2021 09:19:59

    Adalet yumusak...yuzunude göstermeli….sert yumrugunuda….lakin...duruma göre....

  • Seyit Ali

    4.10.2021 08:44:54

    Sızın bu kararınıza ne Allah "CC" ne peyganber efendimiz "SAV" ne de vicdan sahibi insanlar razı olur.

  • Tuba

    4.10.2021 00:51:15

    İzlenme rekorları kırıyor Türkiye... Yavaş yavaş eriyip tükenen bir insanın hayatını, belgesel izleme rahatlığıyla seyrediyor koca ülke..Zalim ve cahil insan. Ne kadar da cüretkar. Hesap günü çok çetin olacak. Terazi, mizan, haşir hiç mi korkutmaz insanları?! Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına İyiliklerle gel, güzelliklerle gel ademoğullarına...

  • Rıza

    4.10.2021 00:09:18

    Allah insaf versin.. Yuzune bakarsan masumiyet gorunuyor. Niye tutuklanmış ki bu kadın.

Risale-i Nur Külliyatı

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