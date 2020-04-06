ADALET KOMİSYONUNDAN İKTİDARIN GETİRDİĞİ ŞEKİLDE GEÇEN İNFAZ TEKLİFİNİN GENEL KURULDA DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR.

YAPICI VE AKILCI BİR ÇÖZÜM

CHP’lİ Zeynel Emre: “Salgın riskine karşı hayat hakkını önceleyecek yapıcı ve akılcı bir çözüm Genel Kurul aşamasında bulunmalı. Teklif bu hâliyle yetersiz. Bunun kamu vicdanını tatmin edecek şekilde genişletilmesi taraftarıyız.”

KAPSAYICI BİR TEKLİF

HDP’Lİ Ayşe Acar Başaran: “Teklif bu hâliyle ne toplumsal beklentiyi, ne de kamu vicdanını tatmin ediyor. Genel Kurula daha sağlıklı, kapsayıcı, kamu vicdanına hitap edecek bir teklifin gelmesini temenni ediyoruz.”

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Ayrımcılık kabul edilemez

TTB Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör, “Affeden devletse, devlet öncelikle kendine karşı işlenmiş suçları affetmeli. Af, insanın insana karşı işlediği suçları değil, siyasî suçlar olarak tanımladığımız insanın devlete karşı işlediği suçları kapsamalı. Ceza indirimi bunu hak eden herkese eşit şekilde uygulanmalı ” dedi.

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Vicdanları rahatlatın

Meclis’e sunulan infaz kanunu değişikliğinin mevcut haliyle yetersiz olduğu, vicdanları rahatlatacak düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtiliyor.



AKP ve MHP’nin imzasıyla Meclis’e sunulan infaz kanunu değişikliğinin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlandı. 11 kanunda değişiklik öngören 70 maddelik teklifin görüşmeleri yaklaşık 18 saat sürdü. CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarının pakette değişiklik isteyen ve bazı konularda genişlemesini içeren 100’e yakın önergesinin tamamı reddedildi. Görüşmelerde sadece AK Parti’nin 5 maddede değişiklik içeren önergesi kabul edildi.

Gazeteler cezaevlerine sokulmayacak itirazı

Gazete Duvar’ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Terör örgütü yayın organı eğer ki basılıp dağıtılıyorsa vay hâlimize. Böyle bir şey varsa bunu zaten savcılıklar, mahkemeler tespit eder. Cezaevinde birinin iyileşmesine engel olacak o gazeteler hangileridir? Şimdi New York Times okumak isteyecek, ‘Kabul etmiyoruz’ mu diyecek Adalet Bakanlığı” dedi. CHP’li Alpay Antmen, “Birgün, Cumhuriyet, Evrensel ve daha sonra Sözcü ve Yeniçağ muhalif gazeteler olduğu için Basın İlan Kurumundan reklam alması bir şekilde yasaklanarak cezaevlerine sokulmayacak. Cezaevlerine Yeni Akit dışında başka hiçbir gazete giremeyecek” yorumu yaparken İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel de, “Kamu denetiminden geçmiş yayınların hükümlüye verilmesi, başka bir sebep ileri sürülerek yasaklanmaması görüşündeyiz. Dolayısıyla, devletin denetiminden, kurumların denetiminden geçmiş yayınlar serbestçe cezaevine girmelidir” dedi.

Cezaevi mevcudu 500 bine çıkabilir

İnfaz teklifi geçici bir düzenleme ile denetimli serbestlik süresini bazı suçlarda 1 yıldan 3 yıla çıkararak çok sayıda tahliyenin önünü açarken kalıcı bir düzenleme ile denetimli serbestlikte 1 yıl süreyi kaldırıyor, 4/5 oranı getiriyor. “Cezasızlık algısını giderme” gerekçesiyle getirildiği söylenen düzenleme ile 10 ay ceza alan bir kişi cezasının bir ayını cezaevinde çekecek. CHP salgın dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılmaya çalışıldığı bir dönemde bu düzenlemeyi “akıl tutulması” olarak nitelendirdi, tekliften çıkarılmasını istedi. Ayrıca denetimli serbestlikte bir yılı kaldırıp 4/5 gelmesiyle Cumhurbaşkanlığına hakaret suçları, 2911 sayılı Yasa’ya muhalefet suçları için en az beş altı ay infazın mümkün olacağına dikkat çekildi. Bu uygulanırsa 300 bin kişilik cezaevinin 500-600 bine çıkacağı ifade edildi. Teklifte bazı suçlarda infaz oranının yarı yarıya düşüren 48. Maddesi’ne, “özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı suçlardan süreli hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında üçte ikilik koşullu salıverme oranının muhafaza edilmesi” amacıyla bir fıkra eklendi. Bu suçlar da indirimden yararlanamayacak.

‘Genel Kurul’da genişler’ beklentisi

CHP Milletvekili Zeynel Emre, salgın riskine dikkat çekerek yaşam hakkını önceleyecek şekilde tutuk incelemeleriyle ilgili yapıcı ve akılcı bir çözümün Genel Kurul aşamasında bulunması gerektiğini söyledi. Teklifin bu hâliyle yetersiz olduğunu söyleyen Emre, “bunun kamu vicdanını tatmin edecek şekilde genişletilmesi taraftarıyız” dedi. HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran da teklifin bu hâliyle ne toplumsal beklentiyi ne de kamu vicdanını tatmin etmediğini söyledi, “Genel Kurula daha sağlıklı, daha kapsayıcı, daha kamu vicdanına da hitap edecek bir kanun teklifinin gelmesini de temenni ediyoruz” dedi. AK Partili Özkaya ise, “Ciddi bir mutabakatla bir noktaya getirdik. Genel Kurulda da inşallah Sayın Genel Başkanlarımızın da destekleriyle belki ilave konular da bir şey olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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Ayrımcılık kabul edilemez

TTB Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör infaz paketiyle ilgili açıklamada bulundu.

Güngör açıklamasında, “Tutuklu yargılanma ortadan kaldırılabilir, bu durum birçok konuda rahatlama getirecektir. Tutuklu yargılanma masumiyet karinesini ihlal eden bir durum zaten. Diğeri de alınmış olan cezaların indirime gidilmesi biçiminde olabilir. Fakat bu da bir biçimde bunu hak eden herkese eşit şekilde uygulanmalı ya da devlete karşı işlenmiş suçlarda olmalı. Çünkü affeden devletse devlet, öncelikle kendine karşı işlenmiş suçları affetmeli. Kişilere karşı işlenmiş suçlarda toplumun dezavantajlı kesimlerine karşı işlenmiş suçlarda var olan ayrımcılık nedeniyle mağdur olanların haklarını koruyacak biçimde işletilmeli. Tecavüz, cinsel şiddet, engellilere karşı işlenmiş şiddet suçları, devlet bunları affederse devletin bir grubu diğerine, kadınlara karşı erkekleri, çocuklara karşı yetişkinleri, hastalıklı olanlara karşı sağlıklı olanları kayırdığı sonucu ortaya çıkmakta. Bu da sağlıklı bir toplum açısından kabul edilebilir bir şey değil (…) Amacımız bu topluma hizmet vermek, bu toplumda mümkün olduğunca salgını sınırlandırmak. Bunun için de güçleri birleştirmek ve elbirliği yapmak gerekiyor. Bunun siyasetle ilgisinin kurulması hekim olarak aklımızın aldığı bir şey değil” dedi.