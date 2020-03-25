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25 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Virüsten sonra işsizlik korkusu

25 Mart 2020, Çarşamba 00:34
BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE, KORONAVİRÜS SEBEBİYLE ÖLMEKTEN KORKANLARIN ORANI YÜZDE 63; KENDİSİNİN VEYA AİLEDEN BİR YAKINININ İŞİNİ KAYBETMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR YÜZDE 68.

VİRÜS KORKUSUNU GEÇTİ

Koronavirüs Gündem Araştırmasına göre, iş kaybetme endişesi koronavirüs korkusunu geçti. Araştırma sonuçları, katılımcıların yüzde 68'inin 'iş kaybetme' ile ilgili endişesi taşıdığını ortaya koydu.

EN DİKKAT ÇEKİCİ VERİ

Araştırmada en dikkat çekici veri, kendisi ya da aileden birinin işini kaybetmesine yönelik endişenin virüse karşı duyulan genel endişe oranını geçmesi oldu: Virüs korkusu yüzde 63, işsizlik kaygısı yüzde 68.

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Virüsten sonra işsizlik korkusu

Koronavirüs Gündem Araştırması’na göre, iş kaybetme endişesi virüs korkusunu geçti. Araştırma bulgularına göre katılımcıların yüzde 68’i ‘iş kaybetme’ ile ilgili endişe taşıyor.

StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan ve ‘Koronavirüs Gündem Araştırması’ için 19-21 Mart arasında 12 ilde 18 yaş üstü 406 kişiyle bire bir görüşüldü. Dünya gazetesinin haberine göre, araştırmada en ilgi çekici veri, kendisi ya da aileden birinin işini kaybetmesine yönelik endişenin virüse karşı duyulan genel endişe oranını geçmesi oldu. Yani insanlar yaşamını kaybetmekten değil, işini kaybetmekten daha çok korkuyor. Önümüzdeki aylarda kendi işini ya da aileden birinin işini kaybetmesi konusunda endişe duyanların oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti.

Bir önceki haftaya göre değişim nasıl?

Halkın koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyi ve davranışlarını anlamayı hedefleyen araştırma, bir önceki haftaya göre yaşanan değişimleri de ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçları, insanların koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyinde yüzde 9’luk bir artış olduğunu gösteriyor. 12-14 Mart’ta yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 65’i hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söylerken 19-21 Mart döneminde bu oran yüzde 79’a çıktı. Yeni araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer ilginç veri, katılımcıların endişe düzeyi konusunda yaşandı. Buna göre, koronavirüs salgınından dolay endişeli olanların oranı yüzde 37’den yüzde 63’e yükseldi.

Yüzde 26 alınan önlemler yetersiz diyor

Hükümetin aldığı önlemleri yeterli bulan katılımcıların oranı yüzde 56 olarak gerçekleşirken, katılımcıların yüzde 26’sı alınan önlemlerin yetersiz olduğu görüşünü paylaştı. Araştırmaya göre katılımcıların koronavirüs salgınının süresi hakkındaki beklentisinin arttığı da ortaya çıktı. 19-21 Mart arasında araştırmaya katılanlar mevcut durum ve kısıtların ortalama 4 ay süreceği görüşünde. Üç büyük ilde yaşayanlar, 18- 35 yaş arası katılımcılar ve çalışanların süre tahmini diğer katılımcılara göre daha yüksek olarak kaydedildi.

İşletmelerin yüzde 82’si uzaktan çalışmaya hazır değil

Kriz planı olan ve olmayan işletmeler arasındaki fark ise iyice belirginleşti. Kriz planı olan işletmelerin yüzde 47’si uzaktan çalışmaya hazırken, kriz planı olmayan işletmelerin yüzde 82’sinin uzaktan çalışma modeline hazır olmadığı ortaya çıktı. Çalışan katılımcıların yüzde 56’sı uzaktan çalışmayı tercih edeceğini söylerken bu şekilde düşününlerin haftalık artışı yüzde 15 oldu. Önceki hafta yapılan araştırmada bunu tercih edenlerin oranı yüzde 41 olarak gerçekleşmişti.

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Ücretsiz izin hukuka aykırı

Koronavirüs salgını sonrasında birçok şirkette çalışanların ücretsiz izne çıkarılması çalışanların haklarını gündeme getirdi. İşverenlerin tek taraflı kararları ile işçilere ücretsiz izin vermesinin hukuken mümkün olmadığını belirten Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Başak Güneş, “Ücretsiz izin uygulaması için işverenin bu talebini işçilere yazılı olarak iletmesi, işçilerin de altı işgünü içinde yazılı olarak kabul etmesi zorunludur. Aksi takdirde ücretsiz izin kararı işçiyi bağlamayacaktır” dedi.  İşverenlerin ücretsiz izin talebini kabul etmeyen ve çalışmak isteyen işçileri işyerine almayarak çalıştırmamasının, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshi olduğunu ve işçilerin ihbar tazminatı ile kıdemleri bir yıldan fazlaysa kıdem tazminatlarını talep edebileceklerini belirten Dr. Güneş, ayrıca sözleşmesini feshetmek istemeyen işçilerin Bakanlığa şikayet yoluna başvurabileceklerini bildirdi.

 

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