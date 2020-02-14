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14 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişi hakkında açıklama

14 Şubat 2020, Cuma 11:56
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.

Yerli kit ihraç edilecek

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tespitinde kullanılan yerli kitin gelen talepler doğrultusunda ihraç edileceğini açıkladı.  

AA

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