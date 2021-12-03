Yahya Kemal ve Namık Kemal anıldı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı doğumunun 137. yıl dönümü, "Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal ise vefatının 133. yılı dolayısıyla Tekirdağ'da anıldı.

Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt yaptığı konuşmada, Namık Kemal'e en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştıklarını, vatan ve hürriyet şairini öğrencilere, halka tanıtmaya, onun fikirlerini, onun duygu ve düşüncelerini olabildiğince yaşatmaya ve nakletmeye gayret ettiklerini söyledi. Lise öğrencilerinin Yahya Kemal'in şiirlerini okumasının ardından, Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvar Şefi Salih Demirci Yahya Kemal'in şiirlerinden oluşan eserleri seslendirdi. Programı Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, protokol üyeleri ve öğrenciler de izledi. AA

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