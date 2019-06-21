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21 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Yanlışta yarışıyorlar

21 Haziran 2019, Cuma 18:50
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, sosyal medya hesabından gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mektubuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulunan Genel Başkan Uysal, demokratik rekabetin enfekte edildiğine dikkat çekerek AKP’nin kendisini yoklukla malul hale getirdiğini söyledi. Yaşanan seçim süreçlerine gölge düşürtebilecek tehlikelerin görüldüğünü söyleyen Uysal, “ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine 3 gün kala yapılan bu açıklama da bahsettiğim tehlikeye işaret eden bir örnektir. Daha önce yaptığım açıklamalarda da altını çizdiğim gibi özellikle 23 Haziran seçimleriyle ilgili bir endişemi bir kez daha paylaşmak isterim. Türk demokrasisinin ve 23 Haziran seçimlerinin üzerine ne Demirtaş’ın, ne PKK lideri İmralı mukimi Öcalan’ın, ne de Kandil’in gölgesini düşürmek gerekir. Fakat üzülerek görüyoruz ki; herkes yanlışta yarışıyor, el birliğiyle demokratik rekabeti enfekte ediyorlar” dedi.

DP’nin misyonu hür seçimlerden yanadır

AKP’nin son Öcalan hamlesiyle kendisini ve iddialarını yoklukla malul hale getirdiğini söyleyen Gültekin Uysal, “Demokrat Parti olarak tarihi misyonumuz ve inancımızla demokrasiden, hür seçimlerden yana durmaktayız. Meşruiyeti asla tartışılmayacak terörist unsurların açıklamaları ile seçimlerin meşruiyetine gölge düşürülmesine müsaade edilmemeli, terörden, teröristten, terörün görece gücünden medet umanlar aklını başına almalıdır.Teröristin açıklaması üzerinden seçimleri tanzim etmeye çalışmak terörün amacına hizmet edecektir. Bu bakımdan tüm kesimler yanlışlarından dönmeli, nefisleri ile mücadele etmelidir” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Gültekin Uysal, yanlış, yarış
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