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2 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Yaparsa AKP yapar: Acımak yok zamlara devam

02 Ocak 2022, Pazar 00:06
ÖNCEDEN AÇIKLANAN VERGİ, CEZA VE HARÇ ZAMLARINA, YENİ YILA GİRERKEN YAPILAN ELEKTRİK, DOĞALGAZ, BENZİN, KÖPRÜ ZAMLARI EKLENDİ.

YENİ YILA ZAMLARLA UYANDIK

ELEKTRİK, DOĞALGAZ, KÖPRÜ

Yılbaşından itibaren elektriğe yüzde 52-130, doğalgaza meskenlerde yüzde 25, sanayide yüzde 50, santrallerde yüzde 15 zam  yapıldı. Tek  yönlü geçişlerde 13.25 TL olan ve artık çift yönlü alınmaya başlanan köprü geçişleri 8.25x2=16.5 TL’ye, otomobiller için 46 TL olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti 53 TL’ye çıktı.

BENZİN 13 LİRAYA YÜKSELDİ

Benzinin litre fiyatı 61 kuruş, motorin1 lira 29 kuruş ve LPG 78 kuruş zamlandı. Ankara'da ortalama 12.37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12.98 lira olurken, İstanbul'da 12.31 liradan 12.92 liraya, İzmir'de 12.39 liradan 13 liraya çıktı. Doların 18’den 13 TL’ye indiği bir ortamda yapılan zamlar tepki çekti.

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Yaparsa AKP yapar: Acımak yok, zamlara devam

2022’nin ilk gününe sağanak halindeki zamlarla uyandık. Elektriğe yüzde 50-130 doğal Gaza yüzde 25 zam gelirken, benzin 13 liraya çıktı. Bize de AKP’nin meşhur sloganının zam sağanağına uyarlamak kaldı!: “Yaparsa AKP yapar. Acımak yok zamlara devam!”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), vatandaşların evlerinde kullandığı elektriğe 1 Ocak itibariyle zam yapıldığını açıkladı. 150 kWh’e kadar olan ve bunu aşan elektrik tüketimi için getirilen kademeli tarifeye tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammı” dedi. Usta, “Zam oranları yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişiyor. Memleketi ne hale getirdiniz?” diyerek tepki gösterdi. EPDK’nın aldığı zam kararı dün Resmi Gazete’nin birden fazla çıkan mükerrer sayılarında yayınlandı. Buna göre; “1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak” uygulanacak. Elekt- rikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.

Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.   

DOĞAL GAZI DA UNUTMADILAR

Doğal gazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), “Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 oranında artış yapılmıştır” açıklamasını yaptı. BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, piyasalarda yaşanmakta olan dalgalanmalar nedeniyle fiyatlarda düzenleme yapılma zorunluluğunun ortaya çıktığına değinildi.

BENZİN 13 LİRA OLDU

Benzinin litre fiyatına 61 kuruş, motorinin 1 lira 29 kuruş ve LPG’nin 78 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatı Ankara’da ortalama 12,98 lira, İstanbul’da 12,92 lira, İzmir’de 13 lira oldu. Ankara’da ortalama 11,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,80 lira olacak. Motorin İstanbul’da 11,45 liradan 12,74 liraya, İzmir’de 11,53 liradan 12,82 liraya çıkacak. LPG’nin litre fiyatı da Ankara’da ortalama 8,80 lira, İstanbul’da ortalama 8,76 lira ve İzmir’de 8,64 liraya yükseldi.

KÖPRÜ ZAMMI ÇİFT YÖNLÜ

İstanbul’da 2022 yılında Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlendi. Köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildiği için sürücüler artık gidiş gelişte ayrı ayrı ücret ödeyecek. Bu nedenle bir otomobil sürücüsü gidiş geliş için toplam 16,5 TL ödemek zorunda kalacak. 2021 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçiş ücretleri aynıydı. Bu ücretler otomobiller için 13,25 TL idi. 2022’de ise geçiş ücreti tek yön yerine çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16.50 lira ödeyecek. 2021 yılında otomobiller için Avrasya Tüneli geçiş ücreti 46 TL iken, yeni yıl düzenlemesiyle birlikte 53 TL oldu.

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