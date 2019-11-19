"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

‘Yargı paketinde ceza indirimi bulunmuyor’

19 Kasım 2019, Salı 15:45
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını cevapladı.

İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, “Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyo.” açıklamasında bulundu. Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin Meclis’teki siyasî parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, “Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgale Trump desteğine tepki yağıyor

    7.2 milyon çocuk hürriyete hasret

    Arındırma politikasıymış

    Baskılar yıldırmasın

    AB bütçesinde Türkiye kesintisi

    'İran’daki olaylarda ölü sayısı en az 106'

    'Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı asla siyasete konu olmamalı'

    Kalın'dan ABD ve Rusya'ya çağrı: Anlaşmaların gereğini yerine getirin

    MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu

    10 Kasım faaliyetinde okul müdürlerine uzaklaştırma

    ABD'nin işgali meşrulaştıran açıklamasına tepkiler devam ediyor

    Hüzünlendiren bir fotoğraf karesi: Kudüs'teki son Osmanlı askerinin hikayesi...

    DB: ABD'nin kararının uluslararası hukukta hiçbir geçerliliği yoktur

    BM'den ABD'nin skandal kararına tepki
    📷

    Denge sanatı ile tanışın

    İdlibli çocukların dramı...

    2 ayda 300'den fazla insan öldü: Irak’ta neler oluyor?

    'Bunların hepsi çözülecek'

    Trump yönetimi bütün kararlarında İsrail'in yanında yer aldı

    Erdoğan'dan F-35 açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı çökerken demokratik siyaset
    Ahmet BATTAL

    Örgüt ve Terör Örgütü farkı meselesi -1
    Faruk ÇAKIR

    Yeneroğlu’nun açıklamaları
    Mustafa ORAL

    Varsın dünya onların olsun
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lider ölür gider; misyon sürer gider
    Süleyman KÖSMENE

    Duâmız olmazsa ne değerimiz var?
    Genel

    Arındırma politikasıymış
    Cevher İLHAN

    MGSB’nin “güncellenmesiyle…”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Baskılar yıldırmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.