‘Yargı paketinde ceza indirimi bulunmuyor’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını cevapladı.

İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, “Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyo.” açıklamasında bulundu. Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin Meclis’teki siyasî parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, “Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim” diye konuştu.