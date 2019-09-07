YENİ YASAMA YILINA KALAN YARGI REFORMU, 1 EKİM’DE AÇILACAK MECLİSİN İLK GÜNDEM MADDESİ. AB’NİN DE İSTEDİĞİ REFORM PAKETİNİN DAHA FAZLA GECİKTİRİLMEMESİ ÇAĞRISI YAPILIYOR.

TUTUKLULUK SÜRELERİ KISALACAK MI?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Reform paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor." dedi. Gül, soruşturma safhasındaki tutuklulukta azamî süreye ilişkin ise "Asliye cezada, ağır cezada, terör, örgütlü suçlarda ne olacak diye bir taslak çalışıldı." ifadesini kullandı.

AF DEĞİL, İNFAZ ERTELEMESİ

"İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir." diyen Gül, bu konudaki çerçeveyi parlamentonun şekillendireceğini, Meclis'in gündeminde ilk sıralarda olacağını düşündüğünü kaydetti. Geciken adaletin adalet olmadığı belirtilerek, AB’nin de istediği reform paketinin bir an önce kanunlaşması isteniyor.

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Yargı reformu daha fazla gecikmesin

Meclis’in ekim ayında açılmasıyla yasalaşması beklenen yeni Yargı Reformu Paketi’ne ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamalarda bulunması üzerine, yargı reformunun daha fazla gecikmemesi gerektiği ifade edildi.

Meclis’in ekim ayında açılmasıyla yasalaşması beklenen yeni Yargı Reformu Paketi’ne ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu. Gül’ün açıklamaları üzerine Yargı reformunun daha fazla gecikmemesi ve söylenen sözlerin icraata dökülmesi gerektiği ifade edildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi’nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları cevapladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, “belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı” algısının bulunduğunu belirtti. Gül, “Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor” bilgisini paylaştı. İcra işlemlerine, alternatif çözüm yollarına yönelik paketlerin de gündeme geleceğini bildiren Gül, belgedekilerin paketler halinde ortaya konacağını söyledi.

Tutuklulukta azamî süre sınırı geliyor

İnfaz sistemiyle ilgili düzenlemelerin yargı paketinde olup olmayacağının sorulması üzerine Gül, bu konuda alternatifleri içeren teknik çalışma yapıldığını ifade ederek, “İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir” dedi ve bu konudaki çerçeveyi, içeriği parlamentonun şekillendireceğini, Meclis’in gündeminde ilk sıralarda olacağını düşündüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Gül, soruşturma safhasındaki tutuklulukta azami süreye ilişkin ise “İlk pakette, birinci pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada, terör, örgütlü suçlarda ne olacak diye bir taslak çalışıldı” ifadesini kullandı. Kadına yönelik şiddete de değinen Gül, bu konuda gelen talepleri değerlendirdiklerini, çalışma yaptıklarını, kanun anlamında da önerilerinin olacağını bildirdi.