Yargıtay Başkanı törene katılmama kararı alan barolara tepki gösterdi

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, birçok baronun adli yıl açılışı törenine katılmayacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Cirit, barolarla ilgili "İster katılırlar, ister katılmazlar ancak katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler." yorumunda bulundu.

Türkiye'de adli yıl açılış törenlerinin düzenlemesinin Yargıtayın sorumluluğu ve yetkisinde olduğunu vurgulayan Cirit, Beştepe'de yapılacak törene Türkiye Barolar Birliği ve tüm baro başkanlarının davet edildiğini ifade etti.

Yargıtay Başkanı Cirit, "Çok küçük bir kısmı katılmayacaklarını ifade ettiler. Bu tamamen kendilerinin takdirinde olan bir konudur. İster katılırlar, ister katılmazlar ancak katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler. Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifade ettikleri şeylerin tamamen bir geçerliliği yoktur. Türkiye'de yargı bağımsızdır." şeklinde konuştu.

Cirit, Yargıtay'ın fiziki imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle adli yıl açılış törenlerinin 2016 yılından itibaren Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmaya başlandığını söyledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları'nın da aralarında bulunduğu 41 baro Beştepe'de yapılacak adli yıl açılışı törenine katılmayacaklarını duyurmuştu.