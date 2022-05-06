Yarı baygın göçmenler kurtarıldı

Türk Deniz Görev Grubu’nda görev yapan TCG Gökçeada fırkateyni tarafından Libya’nın Misrata açıklarında bir tekne tespit edildi. İçinde yarı baygın 17 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenen tekneye müdahale edilerek, göçmenler gemiye alındı.

Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde; 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, dört kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Bir göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak can verdi. Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi. Haber Merkezi

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